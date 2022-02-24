Аталанта з дублем Маліновського розгромила Олімпіакос, Лаціо вирвало нічию у Порто. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/16 плей-оф Ліги Європи.
Ліга Європи 2021/22
1/16 фіналу, Другий матч
24 лютого
Динамо Загреб - Севілья 1:0 (0:0)
(Результат першого матчу: 1:3)
Голи: 1:0 - 65 Оршич
Лаціо - Порту 2:2 (1:1)
(Результат першого матчу: 1:2)
Голи: 1:0 - 19 Іммобіле, 1:1 - 31 Таремі, 1:2 - 68 Урібе, 2:2 - 90+5 Катальді
Олімпіакос - Аталанта 0:3 (0:1)
(Результат першого матчу: 1:2)
Голи: 0:1 - 40 Мехле, 0:2 - 67 Маліновський, 0:3 - 69 Маліновський
Реал Сосьєдад - РБ Лейпциг 1:3 (0:1)
(Результат першого матчу: 2:2)
Голи: 0:1 - 39 Орбан, 0:2 - 59 Сілва, 1:2 - 67 Зубіменді, 1:3 - 88 Форсберг (пен)