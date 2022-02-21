Обамеянг просить Дембеле залишитись у Барселоні

Вінгеру Барселони Усману Дембеле не слід змінювати клуб.

Про це розповів новачок іспанського клубу П'єр-Емерік Обамеянг.

"Він написав мені, бажаючи дізнатися, чи я справді переходжу сюди, а я не хотів його турбувати, враховуючи його ситуацію, але ми трохи спілкувалися.

У нас був чудовий сезон у Боруссії, він – неймовірний футболіст. Усман – один із найкращих у роботі з м'ячем, і він чудово грає у нападі. Щиро кажучи, я радий, що він тут. Коли я приїхав, то сказав йому: "Друже, ти мусиш залишитися". Я не знаю, чи станеться це, але можу лише зазначити, що в житті можливо все", – відзначив Обамеянг.