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Обамеянг просить Дембеле залишитись у Барселоні

Сьогодні 22:38 117 0
П'єр-Емерік Обамеянг прокоментував гру Усмана Дембеле
Обамеянг просить Дембеле залишитись у Барселоні
#Барселона, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Ла-Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - football24.ua.

Вінгеру Барселони Усману Дембеле не слід змінювати клуб.

Про це розповів новачок іспанського клубу П'єр-Емерік Обамеянг.

"Він написав мені, бажаючи дізнатися, чи я справді переходжу сюди, а я не хотів його турбувати, враховуючи його ситуацію, але ми трохи спілкувалися.

У нас був чудовий сезон у Боруссії, він – неймовірний футболіст. Усман – один із найкращих у роботі з м'ячем, і він чудово грає у нападі. Щиро кажучи, я радий, що він тут. Коли я приїхав, то сказав йому: "Друже, ти мусиш залишитися". Я не знаю, чи станеться це, але можу лише зазначити, що в житті можливо все", – відзначив Обамеянг.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати двох оборонців Челсі.

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