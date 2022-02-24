Шевченко закликав підтримати Україну через вторгнення Росії

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на вторгнення російських військ до України.

Про це фахівець розповів у Facebook.

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"Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім’я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності.

Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу країну і закликати російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права.

Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна – це не відповідь", – написав Шевченко.