Степаненко відреагував на військову агресію Росії

Степаненко прокоментував війну Росії проти України

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко відреагував на напад Росії на територію України.

Про це футболіст розповів у своєму Instagram.

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"Ні війні в Україні! Ми разом! Ми вистоїмо! Зберігайте спокій. Наскільки це можливо. Вірю, що все буде добре", - відзначив Степаненко.

Відзначимо, що буквально добу тому Степаненко переконував блогера Дмитра Поворознюка, що в повідомленнях у соцмережах немає змісту. Взагалі називав подібні дії популізмом:

"Діма, не займайся популізмом! Характер не в постах. Від посту в інтернеті, ніхто особливо сильнішим не стане. Якщо ти згадуєш хлопців, які зараз за кордоном, немає питань, але не треба дорікати всім, що хтось публікацію не виставив", - написав напередодні Степаненко.