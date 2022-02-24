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Степаненко відреагував на військову агресію Росії

Сьогодні 22:37 229 0
Степаненко прокоментував війну Росії проти України
Степаненко відреагував на військову агресію Росії
#Тарас Степаненко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко відреагував на напад Росії на територію України.

Про це футболіст розповів у своєму Instagram.

Важливо: Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE

"Ні війні в Україні! Ми разом! Ми вистоїмо! Зберігайте спокій. Наскільки це можливо. Вірю, що все буде добре", - відзначив Степаненко.

Відзначимо, що буквально добу тому Степаненко переконував блогера Дмитра Поворознюка, що в повідомленнях у соцмережах немає змісту. Взагалі називав подібні дії популізмом:

"Діма, не займайся популізмом! Характер не в постах. Від посту в інтернеті, ніхто особливо сильнішим не стане. Якщо ти згадуєш хлопців, які зараз за кордоном, немає питань, але не треба дорікати всім, що хтось публікацію не виставив", - написав напередодні Степаненко.

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Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

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