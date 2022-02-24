Легіонери Шахтаря та Динамо хочуть покинути Україну

Джерело - Чемпіон.
Легіонери Шахтаря та Динамо записали звернення до влади Бразилії з проханням допомогти їм покинути Україну.
Про це повідомив Давід Нерес у своєму інстаграмі.
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На відео присутні Педріньйо, Вітао, Додо, Маркос Антоніо, Марлон, Фернандо, Майкон, а також уругвайський легіонер Динамо Карлос де Пена та бразильський вінгер Вітіньйо.
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Ще троє бразильських футболістів, які грають у луганській Зорі, також звернулися за підтримкою до влади своєї країни.