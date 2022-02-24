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Легіонери Шахтаря та Динамо хочуть покинути Україну

Сьогодні 15:42 212 0
Легіонери українських клубів записали звернення до влади Бразилії
Легіонери Шахтаря та Динамо хочуть покинути Україну
#Антоніо, #Вітао, #Вітіньйо, #Де Пена, #Динамо Київ, #Майкон, #Марлон, #Нерес, #Педріньйо, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фернандо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Легіонери Шахтаря та Динамо записали звернення до влади Бразилії з проханням допомогти їм покинути Україну.

Про це повідомив Давід Нерес у своєму інстаграмі.

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На відео присутні Педріньйо, Вітао, Додо, Маркос Антоніо, Марлон, Фернандо, Майкон, а також уругвайський легіонер Динамо Карлос де Пена та бразильський вінгер Вітіньйо.

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Допис, поширений David Neres Campos (@davidneres)

Ще троє бразильських футболістів, які грають у луганській Зорі, також звернулися за підтримкою до влади своєї країни.

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