Президент Дніпра-1 Береза оголосив про створення однойменного добробату

Джерело - Чемпіон.
Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза оголосив про створення батальйону після початку воєнних дій Росії на території України.
Про це він повідомив у своєму Фейсбук.
"Я, командир полку Дніпро-1, Береза Юрій Миколайович, оголошую про створення добровольчого батальйону територіальної оборони Дніпро-1 для захисту міста Дніпро та Дніпропетровської області".
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"Звертаюсь до голови ОДА, голови військового комісаріату Дніпропетровської області з офіційним листом найближчим часом. Звертаюсь до побратимів, місце збору вам відоме!" – написав Береза.