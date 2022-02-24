Президент Дніпра-1 Береза оголосив про створення однойменного добробату

Джерело - Чемпіон.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза оголосив про створення батальйону після початку воєнних дій Росії на території України.

Про це він повідомив у своєму Фейсбук.

"Я, командир полку Дніпро-1, Береза Юрій Миколайович, оголошую про створення добровольчого батальйону територіальної оборони Дніпро-1 для захисту міста Дніпро та Дніпропетровської області".

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