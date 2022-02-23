Головне
Шевченко став новим президентом Федерації боксу України
Вчора 14:26 1544 1
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 00:09 114
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Вчора 22:17 253
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
Вчора 22:08 256
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
Вчора 22:06 21992
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
Вчора 20:10 834
Динамо підтвердило перенесення матчу Юнацької ліги УЄФА зі Спортінгом
Вчора 16:54 584
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Вчора 14:41 234
РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України
Вчора 12:38 771
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:16 44918 3
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Аяксом, Манчестер Юнайтед врятувався у грі з Атлетіко. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:55 196 0
Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Аяксом, Манчестер Юнайтед врятувався у грі з Атлетіко. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Атлетіко Мадрид, #Аякс, #Бенфіка, #Манчестер Юнайтед, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років. 

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук у матчі з Аяксом вийшов на заміну на 62-й хвилині гри та відзначився забитим м'ячем - українець був першим на добиванні після удару партнера по команді.

Після голу Роман продемонстрував футболку із тризубом.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22.
1/8 фіналу, перший матч
23 лютого

Атлетіко (Іспанія) - Манчестер Юнайтед (Англія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Фелікс, 1:1 - 80 Еланга

Бенфіка (Португалія) - Аякс (Нідерланди) 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Тадич, 1:1 - 26 Алле (автогол), 1:2 - 29 Алле, 2:2 - 72 Яремчук

Нагадаємо Ювентус зіграв внічию з Вільярреалом, Челсі переграв Лілль в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2034
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 21992
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка 5643
Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 1976
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 44918 3
Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3805
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13682 12
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11317
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 155778 5
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38681
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10235 2
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 5714 1