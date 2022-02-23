Польща закликала розширити антиросійські санкції на спорт

Польща вимагає посилення антиросійських санкцій у спорті.

Про це розповів міністр спорту Польщі Каміль Бортничук.

"Бувають моменти, коли доводиться ставати на бік добра. І діяти всупереч принципу "pecunia non olet". Тому що "гроші іноді пахнуть". Саме тому я надішлю листи міністрам спорту Європейського Союзу та Великої Британії із закликом до спільних дій та розширення санкцій у тому числі й на спорт.

Сподіваюся, що мій голос буде почутий, оскільки минуле показало, що у справах сходу з Варшави видно більше і краще, ніж зі столиць Західної Європи. Ми маємо нарешті діяти", - відзначив Бортничук.