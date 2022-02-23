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Польща закликала розширити антиросійські санкції на спорт

Сьогодні 21:39 76 0
Каміль Бортничук збирається надіслати листи своїм колегам з Європейського Союзу та Великої Британії із закликом до спільних дій та розширення антиросійських санкцій.
Польща закликала розширити антиросійські санкції на спорт
#Польща, #Росія

Джерело - ukrinform.ua.

Польща вимагає посилення антиросійських санкцій у спорті.

Про це розповів міністр спорту Польщі Каміль Бортничук.

"Бувають моменти, коли доводиться ставати на бік добра. І діяти всупереч принципу "pecunia non olet". Тому що "гроші іноді пахнуть". Саме тому я надішлю листи міністрам спорту Європейського Союзу та Великої Британії із закликом до спільних дій та розширення санкцій у тому числі й на спорт.

Сподіваюся, що мій голос буде почутий, оскільки минуле показало, що у справах сходу з Варшави видно більше і краще, ніж зі столиць Західної Європи. Ми маємо нарешті діяти", - відзначив Бортничук.

Раніше повідомлялося, що УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга.

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