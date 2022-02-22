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УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга, - BBC

Сьогодні 15:00 409 0
Союз готується до сильного політичного тиску
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга, - BBC
#Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - BBC Sport.

УЄФА швидше за все перенесе фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга

Про це повідомляє ВВС.

УЄФА веде переговори про перенесення фіналу ЛЧ з Росії.

Союз готується до сильного політичного тиску через проведення матчу в РФ.

Зараз УЄФА оцінює всю ситуацію, перш ніж ухвалити рішення щодо фіналу ЛЧ. Деякі керівники УЄФА розглядають перспективу, що вболівальникам клубів, що беруть участь у фіналі, в'їзд до Росії буде заборонено їхніми країнами.

Розробляються плани у разі непередбачених обставин, щоб знайти альтернативу Санкт-Петербургу. Можливим місцем проведення фіналу називали Вемблі, але ВВС вказує, що це малоймовірно через заплановані матчі плей-оф англійських ліг у ці дні.

Колишній міністр спорту Великобританії Трейсі Крауч закликала УЄФА перенести фінал з Росії.

Нагадаємо, збірна Польщі хоче перенесення матчу з Росією на нейтральне поле.

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