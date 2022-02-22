Джерело - BBC Sport.
УЄФА швидше за все перенесе фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга
Про це повідомляє ВВС.
УЄФА веде переговори про перенесення фіналу ЛЧ з Росії.
Союз готується до сильного політичного тиску через проведення матчу в РФ.
Зараз УЄФА оцінює всю ситуацію, перш ніж ухвалити рішення щодо фіналу ЛЧ. Деякі керівники УЄФА розглядають перспективу, що вболівальникам клубів, що беруть участь у фіналі, в'їзд до Росії буде заборонено їхніми країнами.
Розробляються плани у разі непередбачених обставин, щоб знайти альтернативу Санкт-Петербургу. Можливим місцем проведення фіналу називали Вемблі, але ВВС вказує, що це малоймовірно через заплановані матчі плей-оф англійських ліг у ці дні.
Колишній міністр спорту Великобританії Трейсі Крауч закликала УЄФА перенести фінал з Росії.
Нагадаємо, збірна Польщі хоче перенесення матчу з Росією на нейтральне поле.