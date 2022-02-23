УЄФА закликали розірвати контракт з російським Газпромом

Одразу кілька депутатів Європарламенту закликали УЄФА розірвати контракт з російською нафтогазовою компанією Газпром.

Про це повідомляє sportschau.de.

"В УЄФА є безліч варіантів: розірвати спонсорські контракти з Газпромом на чемпіонат Європи у Німеччині, виключити російських чиновників із комітетів та не допустити проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі", – заявила депутатка Віола фон Крамон-Таубадель.