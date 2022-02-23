УЄФА закликали розірвати контракт з російським Газпромом

Джерело - football24.ua.
Одразу кілька депутатів Європарламенту закликали УЄФА розірвати контракт з російською нафтогазовою компанією Газпром.
Про це повідомляє sportschau.de.
"В УЄФА є безліч варіантів: розірвати спонсорські контракти з Газпромом на чемпіонат Європи у Німеччині, виключити російських чиновників із комітетів та не допустити проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі", – заявила депутатка Віола фон Крамон-Таубадель.
Раніше повідомлялося, що УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга.