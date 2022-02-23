Свободу Україні: Німецьке видання Bild замалювало рекламу Газпрому

Німецьке видання Bild більше не демонструватиме зображення логотипу російського Газпрому на футболках Шальке.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Bild відреагував на загрозу повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Замість логотипу російської державної компанії буде напис "Свободу Україні!".

"Важко прийняти, що ми повинні дивитися на рекламу Газпрому по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, доки путінські війська вторгаються в Україну. М'яч котиться, рубль котиться – а тепер котяться і танки. Тріада жахів!

Диктатори використовують спорт як гарне тло для своїх брудних справ. Футбольний світ не може залишатися байдужим, доки Путін готується до війни", – йдеться в повідомленні.