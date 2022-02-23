Головне
Шевченко став новим президентом Федерації боксу України
Сьогодні 14:26 696 1
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Сьогодні 14:41 168
РНБО просить Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України
Сьогодні 12:38 615
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка
Сьогодні 12:21 5486
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:16 44751 3
Бешикташ зацікавився трьома гравцями Шахтаря
Сьогодні 10:09 402
Бондаренко з Пітер програла на турнірі у Мексиці
Сьогодні 09:39 275
Бенфіка Яремчука прийме Аякс, Манчестер Юнайтед зіграє з Атлетіко: розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 486
Ювентус зіграв внічию з Вільярреалом, Челсі переграв Лілль. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 889
Білодід: Я хочу жити в мирі, без війни і постійних загроз
Вчора 20:55 1611
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Свободу Україні: Німецьке видання Bild замалювало рекламу Газпрому

Сьогодні 18:12 94 0
Західні країни продовжують реагувати на російську агресію
Свободу Україні: Німецьке видання Bild замалювало рекламу Газпрому
#Шальке

Джерело - sport24.ua.

Німецьке видання Bild більше не демонструватиме зображення логотипу російського Газпрому на футболках Шальке.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Bild відреагував на загрозу повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Замість логотипу російської державної компанії буде напис "Свободу Україні!".

"Важко прийняти, що ми повинні дивитися на рекламу Газпрому по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, доки путінські війська вторгаються в Україну. М'яч котиться, рубль котиться – а тепер котяться і танки. Тріада жахів!

Диктатори використовують спорт як гарне тло для своїх брудних справ. Футбольний світ не може залишатися байдужим, доки Путін готується до війни", – йдеться в повідомленні.

Раніше капітан Динамо подякував захисникам України на всіх фронтах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона слідкує за Де Дзербі Барселона слідкує за Де Дзербі 1861
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 44751 3
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка 5486
Білодід: Я хочу жити в мирі, без війни і постійних загроз Білодід: Я хочу жити в мирі, без війни і постійних загроз 1611
Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі на гран-прі у Києві Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі на гран-прі у Києві 2305 3
Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Наполі - Барселона - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3623
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 15694
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19255
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6729 5
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4154 7
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36560
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17246