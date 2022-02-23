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Лейпциг вимагає у Манчестер Юнайтед 75 млн євро за Нкунку

Сьогодні 17:55 103 0
Крістофера Нкунку може змінити клуб
Лейпциг вимагає у Манчестер Юнайтед 75 млн євро за Нкунку
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Крістофер Нкунку

Джерело - football.ua.

Лейпциг готовий відпустити півзахисника Крістофера Нкунку в Манчестер Юнайтед наступного літа.

Про це повідомляє Bild.

Юнайтед визначив Нкунку як пріоритетну трансферну мету на літо і планує розпочати переговори. Керівництво Лейпцига хоче виручити за французького хавбека щонайменше 75 млн євро.

Чинний контракт Нкунку з Лейпцигом розрахований до червня 2024 року.

У поточному сезоні 24-річний гравець провів 33 поєдинки у футболці "биків", забивши 22 голи та здійснивши 13 асистів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився летіти російськими авіалініями на матч з Атлетіко.

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