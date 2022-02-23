Лейпциг вимагає у Манчестер Юнайтед 75 млн євро за Нкунку

Джерело - football.ua.
Лейпциг готовий відпустити півзахисника Крістофера Нкунку в Манчестер Юнайтед наступного літа.
Про це повідомляє Bild.
Юнайтед визначив Нкунку як пріоритетну трансферну мету на літо і планує розпочати переговори. Керівництво Лейпцига хоче виручити за французького хавбека щонайменше 75 млн євро.
Чинний контракт Нкунку з Лейпцигом розрахований до червня 2024 року.
У поточному сезоні 24-річний гравець провів 33 поєдинки у футболці "биків", забивши 22 голи та здійснивши 13 асистів.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився летіти російськими авіалініями на матч з Атлетіко.