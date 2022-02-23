Шевченко: У єдності ми переможемо! Слава Україні!

Джерело - Чемпіон.
Легендарний український футболіст Андрій Шевченко завжди пишався своїм народом і своєю країною.
Про це заявив Шевченко.
"Україна - моя Батьківщина!
Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація!
Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян!
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Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися!
У єдності ми переможемо! Слава Україні!", - зазначив Шевченко.