Шевченко: У єдності ми переможемо! Слава Україні!

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко завжди пишався своїм народом і своєю країною.

Про це заявив Шевченко.

"Україна - моя Батьківщина!

Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація!

Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян!