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Шевченко: У єдності ми переможемо! Слава Україні!

Сьогодні 12:55 274 0
Колишній наставник збірної України звернувся до українців
Шевченко: У єдності ми переможемо! Слава Україні!
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко завжди пишався своїм народом і своєю країною.

Про це заявив Шевченко.

"Україна - моя Батьківщина! 

Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і  за минулі 30 років сформувалися як нація! 

Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! 

Актуально: Зінченко: Моя країна належить українцям, і ніхто не зможе її привласнити

Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! 

У єдності ми переможемо! Слава Україні!", - зазначив Шевченко.

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