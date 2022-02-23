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Бешикташ зацікавився трьома гравцями Шахтаря

Сьогодні 10:09 122 0
У Туреччині розраховують, що легіонери можуть виявити бажання залишити Україну
Бешикташ зацікавився трьома гравцями Шахтаря
#Бешикташ, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Турецький Бешикташ оцінює можливість підписання кількох футболістів донецького Шахтаря, котрі можуть виявити бажання залишити Україну у разі повномасштабного вторгнення на територію країни російської армії.

Про це повідомляє Fotospor.

Спортивний директор Бешикташу Джейхун Казанджи пригледів у Шахтарі трьох футболістів, котрих буде готовий спробувати підписати стамбульський клуб.

Йдеться про бразильців Тете та Фернандо, а також про буркінійця Лассіну Траоре, котрий нині продовжує відновлення після серйозної травми коліна.

Бешикташу доведеться зіткнутися із серйозною конкуренцією, адже якщо Шахтар почнуть залишати лідери, попит на них на ринку буде дуже суттєвим.

Нагадаємо ексгравець Шахтаря перейшов у Лос-Анджелес Гелаксі.

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