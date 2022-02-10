Ексгравець Шахтаря перейшов у Лос-Анджелес Гелаксі

Дуглас Коста змінив клуб

Джерело - Чемпіон.

Колишня зірка Шахтаря Дуглас Коста, права якого належать Ювентусу, виступатиме за Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Орендна угода з американською командою розрахована на пів року. Влітку 2022-го Дуглас стане вільним агентом, після чого приєднається до "золотих" на повноцінній основі і підпише контракт до кінця 2023 року.

За першу команду Греміо Коста встиг награти 58 поєдинків (5 голів та 8 асистів) – протягом останнього року і на старті своєї кар'єри. Також форвард виступав за Шахтар, Баварію та Ювентус.

Раніше повідомлялося, що екснападник Шахтаря повернеться у Європу.