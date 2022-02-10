Головне
Йохауг і Схаутен стали дворазовими чемпіонками Пекіна: підсумки Олімпіади-2022 за 10 лютого
Сьогодні 18:02 536
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 11 лютого
Сьогодні 17:48 447
Збірна Німеччини виграла золоті медалі у змішаній естафеті, українці посіли 11 місце
Сьогодні 16:33 716 1
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого
Сьогодні 16:02 701
Схаутен з рекордом виграла другу золоту медаль
Сьогодні 15:19 398
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда
Сьогодні 12:50 5918
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:42 32295
Україна опустилася на 27 місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:19 561
Дві українські лижниці заразилися коронавірусом
Сьогодні 10:41 747
Йогауг виграла другу золоту медаль у Пекіні, українки не потрапили до ТОП-50
Сьогодні 10:18 1008
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ексгравець Шахтаря перейшов у Лос-Анджелес Гелаксі

Сьогодні 20:12 230 0
Дуглас Коста змінив клуб
Ексгравець Шахтаря перейшов у Лос-Анджелес Гелаксі
#Дуглас Коста, #Лос-Анджелес Гелаксі

Джерело - Чемпіон.

Колишня зірка Шахтаря Дуглас Коста, права якого належать Ювентусу, виступатиме за Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Орендна угода з американською командою розрахована на пів року. Влітку 2022-го Дуглас стане вільним агентом, після чого приєднається до "золотих" на повноцінній основі і підпише контракт до кінця 2023 року.

За першу команду Греміо Коста встиг награти 58 поєдинків (5 голів та 8 асистів) – протягом останнього року і на старті своєї кар'єри. Також форвард виступав за Шахтар, Баварію та Ювентус.

Раніше повідомлялося, що екснападник Шахтаря повернеться у Європу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 32295
У допінг-пробі Валієвої з ОКР знайшли триметазидин У допінг-пробі Валієвої з ОКР знайшли триметазидин 19728
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда 5918
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 66014
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 35562
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE 4195
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 85385 1
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10405
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 23244 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17716 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 37124
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 20623