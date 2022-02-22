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Мессі закликав Мбаппе не переходити у Реал

Сьогодні 22:38 110 0
Ліонель Мессі прокоментував майбутнє Кіліана Мбаппе
Мессі закликав Мбаппе не переходити у Реал
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football24.ua.

Форварду ПСЖ Кіліану Мбаппе не слід змінювати клуб.

Про це розповів нападник паризького клубу Ліонель Мессі.

"Ді Марію і Нея я знав раніше через ігри збірних. У Барселоні ми грали разом з Неймаром, а от Мбаппе був мені незнайомим на полі та за його межами. Потроху ми розуміємо один одного набагато краще. Перш за все, пізнаємо один одного на полі, щоб побачити, наскільки нам комфортно разом.

Звичайно, дуже приємно бути на полі з найкращими. Мені пощастило довго робити це у Барселоні, я завжди грав з найкращими. Тепер схожа ситуація в Парижі. Я щасливий і з нетерпінням чекаю на продовження цієї співпраці", – заявив Мессі.

Нагадаємо, Ліверпуль вибув із гонки за Мбаппе.

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