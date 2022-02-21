Головне
7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 11:41 537 2
Світоліна поступилась на старті турніру у Досі
Сьогодні 16:26 442
Динамо здобуло вольову перемогу над РФШ у контрольному матчі
Сьогодні 11:53 590
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим
Сьогодні 11:43 8961 2
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:30 43499 1
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200
Сьогодні 10:23 10781
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15
Сьогодні 09:57 194199
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 09:50 7087 2
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Вчора 20:03 1961
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
Вчора 15:47 693
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ліверпуль вибув із гонки за Мбаппе

Сьогодні 18:56 160 0
Кіліана Мбаппе не перейде у Ліверпуль
Ліверпуль вибув із гонки за Мбаппе
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Ліверпуль більше не претендує на підписання 23-річного форварда ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Sport.es.

Таким чином, остаточно розчищено шлях для Реала, який має намір підписати футболіста наступного літа в якості вільного агента.

Мбаппе захищає кольори ПСЖ після переходу з Монако влітку 2018 року за 145 млн євро. У поточному сезоні Кіліан провів за паризьку команду 33 матчі у всіх турнірах, де забив 22 м'ячі та віддав 16 результативних передач.

Контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до кінця червня 2022 року. Орієнтовна вартість гравця складає €160 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче, щоб ПСЖ будував проєкт навколо нього.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 10781
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 194199
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим 8961 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 43499 1
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 7087 2
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем 18373
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 5270
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4990
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 55032
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7649
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 36896 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12677