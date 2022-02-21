Ліверпуль вибув із гонки за Мбаппе

Кіліана Мбаппе не перейде у Ліверпуль

Ліверпуль більше не претендує на підписання 23-річного форварда ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Sport.es.

Таким чином, остаточно розчищено шлях для Реала, який має намір підписати футболіста наступного літа в якості вільного агента.

Мбаппе захищає кольори ПСЖ після переходу з Монако влітку 2018 року за 145 млн євро. У поточному сезоні Кіліан провів за паризьку команду 33 матчі у всіх турнірах, де забив 22 м'ячі та віддав 16 результативних передач.

Контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до кінця червня 2022 року. Орієнтовна вартість гравця складає €160 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче, щоб ПСЖ будував проєкт навколо нього.