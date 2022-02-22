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Кавані пропустить матч проти Атлетіко

Сьогодні 18:12 149 0
Футболіст продовжує відновлюватись після пошкодження.
Кавані пропустить матч проти Атлетіко
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед

Джерело - manutd.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані не візьме участі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

"Футболіст не готовий до повернення на поле, тож залишився в Манчестер і продовжує працювати за індивідуальною програмою", - йдеться в повідомленні

Відновився після пошкодження Неманья Матич. Крім того, до заявки команди потрапив Філ Джонс, який зможе взяти участь у матчі з Атлетіко.

Матч Атлетіко Мадрид - Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 23 лютого о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Кавані хоче влітку покинути Манчестер Юнайтед.

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