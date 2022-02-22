Капітан Атлетіко пропустить матч із Манчестер Юнайтед

Коке не зіграє у першому матчі з Манчестер Юнайтед

Капітан Атлетіко Коке не зможе взяти участі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Хавбек отримав пошкодження у нещодавньому матчі чемпіонату Іспанії проти Осасуни (3:0). Після гри Коке пройшов медичне обстеження, яке виявило травму м'яза стегна.

Найближчими днями хавбек пройде курс фізіотерапії.

Матч Атлетіко – Манчестер Юнайтед відбудеться у середу, 23 лютого, у Мадриді. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Кавані пропустить матч проти Атлетіко.