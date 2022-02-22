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Коста: Україна – у моєму серці

Сьогодні 17:55 169 0
Дуглас Коста прокоментував агресію Росії
Коста: Україна – у моєму серці
#Дуглас Коста

Джерело - sport.ua.

Колишній вінгер Шахтаря Дуглас Коста оцінив ситуацію в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Україна – у моєму серці. Мені дуже шкода, що там відбувається, бо ця країна дала мені багато чого. Це і можливість грати у Лізі чемпіонів, і можливість змінити життя моєї родини. Тож у мене залишаються теплі почуття до всіх українців, бо вони зробили все для мене.

У мене добрі спогади про Україну. Саме там моє життя почало змінюватися. Там я зустрів важливих людей. Коли я потрапив туди, то був молодий. Я грав у футбол лише п'ять років. В Україні я почав показувати гарну гру, завдяки чому в моїй кар'єрі з'явилися Баварія та Ювентус, і я став топовим гравцем. Але все для мене розпочалося саме в Україні.

Чи є шанс, що футбол допоможе змінити ситуацію в Україні? Не знаю. Це політичне питання і ми, гравці, недостатньо поінформовані. Ми намагаємося щосили, щоб допомогти, але це не залежить від нас. Ми не можемо змінити все. Ми не можемо зупинити війну лише тому, що ми відомі.

Так, ми говоримо про речі, які з часом та за допомогою кожного ми можемо змінити. Але лише крок за кроком. Не за один день. Щоправда, все змінюється. І я сподіваюся, що Україна повернеться до того, що було раніше", – сказав Коста.

Нагадаємо, ексгравець Шахтаря перейшов у Лос-Анджелес Гелаксі.

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