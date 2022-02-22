Про це заявив міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук

Збірна Польщі сподівається перенести матч стиковий матч у кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 з Росією на нейтральне поле.

Про це заявив міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.

Політик висловив стурбованість за безпеку польських футболістів у Росії на тлі визнання незалежності так званих ЛНР та ДНР.

Польський футбольний союз планує надіслати до УЄФА та ФІФА офіційний лист, де висловить стурбованість ситуацією.

Стиковий матч за право виходу на ЧС-2022 між збірними Росії та Польщі має відбутися 24 березня у Москві на ВТБ-Арені.

Раніше про загострення політичної ситуації на сході України висловилися Володимир Кличко та Гарі Лінекер.