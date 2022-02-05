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Барселона хоче підписати двох оборонців Челсі

Сьогодні 15:40 162 0
Барселона хоче підсилитись безплатними гравцями
Барселона хоче підписати двох оборонців Челсі
Фото - gettyimages
#Сесар Аспілікуета, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ла-Ліга, #Андреас Крістенсен

Джерело - tribuna.com.

Барселона планує посилити склад двома захисниками Челсі після завершення сезону.

Про це повідомляє Diario Sport.

Андреас Крістенсен і Сесар Аспілікуета стануть вільними агентами влітку після закінчення термінів контрактів.

Для каталонців дуже важливо посилити позиції в обороні безплатними футболістами, оскільки більшу частину трансферного бюджету планують виділити на нового центрфорварда.

З Аспілікуетою Барса вже практично погодила контракт на три роки.

Щодо Крістенсена, то з ним синьо-гранатові раніше призупинили переговори, переключившись на інші кандидатури. У данця також були різні варіанти, хоча сам він хотів перейти саме у Барселону.

Нагадаємо, Барселона дозволила Хаві ставити Дембеле у стартовий склад.

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