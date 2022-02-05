Барселона хоче підписати двох оборонців Челсі

Барселона хоче підсилитись безплатними гравцями

Барселона планує посилити склад двома захисниками Челсі після завершення сезону.

Про це повідомляє Diario Sport.

Андреас Крістенсен і Сесар Аспілікуета стануть вільними агентами влітку після закінчення термінів контрактів.

Для каталонців дуже важливо посилити позиції в обороні безплатними футболістами, оскільки більшу частину трансферного бюджету планують виділити на нового центрфорварда.

З Аспілікуетою Барса вже практично погодила контракт на три роки.

Щодо Крістенсена, то з ним синьо-гранатові раніше призупинили переговори, переключившись на інші кандидатури. У данця також були різні варіанти, хоча сам він хотів перейти саме у Барселону.

Нагадаємо, Барселона дозволила Хаві ставити Дембеле у стартовий склад.