Аллегрі: Ювентус не збирається зупинятися на 1/8 фіналу

Ювентус прагне пройти якнайдалі у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Массімільяно Аллегрі.

"Ми не збираємось зупинятися на 1/8 фіналу. Наша мета - пройти якнайдалі. Шанси? Будь-який матч починається за рахунку 0:0, тому шанси такі самі, як і у Вільярреала.

У суперників дуже хороший склад та досвідчений тренер, нам потрібно приділити увагу кожній деталі. Варто підійти до поєдинку вкрай скрупульозно, і тоді ми зможемо досягти успіху. Ювентус дуже виріс за останні місяці і завтра я чекаю на гарну гру", - розповів Аллегрі.