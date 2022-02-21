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Аллегрі: Ювентус не збирається зупинятися на 1/8 фіналу

Сьогодні 20:55 131 0
Массімільяно Аллегрі прокоментував матч проти Вільярреала
Аллегрі: Ювентус не збирається зупинятися на 1/8 фіналу
Фото - gettyimages
#Аллегрі, #Вільярреал, #Ліга чемпіонів, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус прагне пройти якнайдалі у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Массімільяно Аллегрі.

"Ми не збираємось зупинятися на 1/8 фіналу. Наша мета - пройти якнайдалі. Шанси? Будь-який матч починається за рахунку 0:0, тому шанси такі самі, як і у Вільярреала.

У суперників дуже хороший склад та досвідчений тренер, нам потрібно приділити увагу кожній деталі. Варто підійти до поєдинку вкрай скрупульозно, і тоді ми зможемо досягти успіху. Ювентус дуже виріс за останні місяці і завтра я чекаю на гарну гру", - розповів Аллегрі.

Нагадаємо, Ювентус запропонував Дибалі новий контракт.

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