Минай мінімально переграв Агробізнес у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Минай мінімально переміг Агробізнес у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Максим Казаков.
Контрольний поєдинок
20 лютого
Минай - Агробізнес 1:0 (1:0)
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
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|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Минай мінімально переміг Агробізнес у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Максим Казаков.
Контрольний поєдинок
20 лютого
Минай - Агробізнес 1:0 (1:0)