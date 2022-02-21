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Минай мінімально переграв Агробізнес у контрольному матчі

Сьогодні 14:32 137 0
Єдиний гол у матчі забив Максим Казаков
Минай мінімально переграв Агробізнес у контрольному матчі
#Агробізнес, #Контрольний поєдинок, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Минай мінімально переміг Агробізнес у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Максим Казаков.

Контрольний поєдинок

20 лютого

Минай - Агробізнес 1:0 (1:0)

Раніше Минай розписав мирову з Брабрандом.

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