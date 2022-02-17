Минай розписав мирову з Брабрандом у контрольному поєдинку

Закарпатська команда зіграла внічию на зборах

Джерело - Чемпіон.

Минай зіграв унічию з Брабрандом у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Контрольний поєдинок

17 лютого

Минай - Брабранд 0:0

Раніше Минай підписав екскапітана Руху.