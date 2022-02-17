Минай розписав мирову з Брабрандом у контрольному поєдинку

Джерело - Чемпіон.
Минай зіграв унічию з Брабрандом у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Контрольний поєдинок
17 лютого
Минай - Брабранд 0:0
Раніше Минай підписав екскапітана Руху.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Минай зіграв унічию з Брабрандом у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Контрольний поєдинок
17 лютого
Минай - Брабранд 0:0
Раніше Минай підписав екскапітана Руху.