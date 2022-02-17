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Минай розписав мирову з Брабрандом у контрольному поєдинку

Сьогодні 17:20 182 0
Закарпатська команда зіграла внічию на зборах
Минай розписав мирову з Брабрандом у контрольному поєдинку
#Контрольний поєдинок, #Минай, #Брабранд

Джерело - Чемпіон.

Минай зіграв унічию з Брабрандом у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Контрольний поєдинок

17 лютого

Минай - Брабранд 0:0

Раніше Минай підписав екскапітана Руху.

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