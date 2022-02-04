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Дибала може влітку покинути Ювентус

Сьогодні 15:14 152 0
Пауло Дибала може безплатно покинути Ювентус
Дибала може влітку покинути Ювентус
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Пауло Дибала, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала має одразу кілька варіантів відходу з туринського клубу влітку 2022 року.

Про це повідомляє 90min.

Дибала відмовився продовжувати контракт з Ювентусом, після чого послуги нападника запропонували одразу кільком клубам, 

Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал, Тоттенгем, ПСЖ та Інтер стали тими клубами, з якими зв'язались представники аргентинця.

Пауло раніше узгодив умови нової угоди з Ювентусом (8 млн євро на рік та 5-річний контракт), проте клуб пізніше змінив деякі умови, через що домовленість зірвалась.

Нагадаємо, Ювентус підшукав заміну Дибалі.

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