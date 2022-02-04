Дибала може влітку покинути Ювентус

Джерело - football24.ua.
Форвард Ювентуса Пауло Дибала має одразу кілька варіантів відходу з туринського клубу влітку 2022 року.
Про це повідомляє 90min.
Дибала відмовився продовжувати контракт з Ювентусом, після чого послуги нападника запропонували одразу кільком клубам,
Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал, Тоттенгем, ПСЖ та Інтер стали тими клубами, з якими зв'язались представники аргентинця.
Пауло раніше узгодив умови нової угоди з Ювентусом (8 млн євро на рік та 5-річний контракт), проте клуб пізніше змінив деякі умови, через що домовленість зірвалась.
Нагадаємо, Ювентус підшукав заміну Дибалі.