Головне
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Сьогодні 20:03 1221
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
Сьогодні 15:47 369
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Сьогодні 13:34 68879 38
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Сьогодні 09:56 4727
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:36 157452
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру
Сьогодні 08:27 27360 6
Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина
Сьогодні 07:48 1823
Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою
Сьогодні 06:32 879
Німецькі бобслеїсти тріумфували у змаганнях серед четвірок
Сьогодні 06:18 425
Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу
Сьогодні 06:03 459
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гвардіола хоче продовжити контракт зі Стерлінгом

Сьогодні 23:14 110 0
Іспанець хоче зберегти вінгера в Манчестері
Гвардіола хоче продовжити контракт зі Стерлінгом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Стерлінг

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола хоче зберегти вінгера Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Головний тренер "містян" схвалив можливе продовження контракту з вінгером збірної Англії.

Пеп не бере участі у переговорах - цим питанням займаються клуб та агенти 27-річного футболіста, але він хотів би зберегти Рахіма у команді.

Ман Сіті хоче закрити угоду, адеж контракт Стерлінга завершується влітку 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може продати Стерлінга.

Коментарі ()
Популярне зараз
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні 68879 38
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 157452
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 11759
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру 27360 6
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО 31741 6
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів 76500
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 40507
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 13618 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4140
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 12788
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 77514
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4094 7