Іспанець хоче зберегти вінгера в Манчестері

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола хоче зберегти вінгера Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Головний тренер "містян" схвалив можливе продовження контракту з вінгером збірної Англії.

Пеп не бере участі у переговорах - цим питанням займаються клуб та агенти 27-річного футболіста, але він хотів би зберегти Рахіма у команді.

Ман Сіті хоче закрити угоду, адеж контракт Стерлінга завершується влітку 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може продати Стерлінга.