Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола хоче зберегти вінгера Рахіма Стерлінга.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Головний тренер "містян" схвалив можливе продовження контракту з вінгером збірної Англії.
Пеп не бере участі у переговорах - цим питанням займаються клуб та агенти 27-річного футболіста, але він хотів би зберегти Рахіма у команді.
Ман Сіті хоче закрити угоду, адеж контракт Стерлінга завершується влітку 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може продати Стерлінга.