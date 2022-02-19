Манчестер Сіті може продати Стерлінга

Рахім Стерлінг може змінити клуб

Півзахисник збірної Англії та Манчестер Сіті Рахім Стерлінг найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє City Xtra з посиланням на The Times.

Керівництво англійського клубу розглядає можливість розлучитися із 27-річним футболістом. Представники Манчестер Сіті ведуть переговори зі Стерлінгом про новий контракт. Чинна угода спливає влітку 2023 року.

Зазначається, що якщо Рахім відмовиться продовжувати контракт, то клуб наполягатиме на його продажу. Фінальний раунд переговорів заплановано на кінець сезону.

Нагадаємо, Стерлінг перейшов до Манчестер Сіті з Ліверпуля у 2015 році. "Городяни" заплатили за гравця 50 млн фунтів.

Раніше Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Спортінгом.