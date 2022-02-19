Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 19 лютого. LIVE
Сьогодні 16:55 3835
Бобслеїстки Нолті та Леві виграли змагання серед двійок на Олімпіаді-2022
Сьогодні 16:18 123
Фігуристи Веньцзін та Цун виграли парний турнір на Олімпіаді-2022
Сьогодні 16:03 185
Білосюк понесе прапор України на закритті Олімпіади
Сьогодні 13:19 320
Збірна Швеції вперше виграла турнір з керлінгу
Сьогодні 12:02 353
Ковзанярка Схаутен завоювала третю золоту медаль на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:20 345
Бельгійський ковзаняр виграв мас-старт на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:00 240
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:37 12209
Бринзак: Мені не соромно за український біатлон
Сьогодні 07:48 492
Новозеландець Портеус виграв золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:18 343
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Манчестер Сіті може продати Стерлінга

Сьогодні 14:55 249 0
Рахім Стерлінг може змінити клуб
Манчестер Сіті може продати Стерлінга
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Стерлінг, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Півзахисник збірної Англії та Манчестер Сіті Рахім Стерлінг найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє City Xtra з посиланням на The Times.

Керівництво англійського клубу розглядає можливість розлучитися із 27-річним футболістом. Представники Манчестер Сіті ведуть переговори зі Стерлінгом про новий контракт. Чинна угода спливає влітку 2023 року.

Зазначається, що якщо Рахім відмовиться продовжувати контракт, то клуб наполягатиме на його продажу. Фінальний раунд переговорів заплановано на кінець сезону.

Нагадаємо, Стерлінг перейшов до Манчестер Сіті з Ліверпуля у 2015 році. "Городяни" заплатили за гравця 50 млн фунтів.

Раніше Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Спортінгом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 11795
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 70356
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 142871
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 9233
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 12209
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE 6026
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10025 2
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 66145 5
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 28511
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 54702
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9886
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 13235