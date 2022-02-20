Джерело - Чемпіон.
Кельн переграв Айнтрахт у межах 23 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 19 лютого
Гол: 1:0 - 84 Модест
Нагадаємо, дебютний гол Сікана приніс Ганзі нічию з Дармштадом у Бундеслізі 2.
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Джерело - Чемпіон.
Кельн переграв Айнтрахт у межах 23 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 19 лютого
Гол: 1:0 - 84 Модест
Нагадаємо, дебютний гол Сікана приніс Ганзі нічию з Дармштадом у Бундеслізі 2.