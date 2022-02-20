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Кельн - Айнтрахт 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 17:30 136 0
Модест забив єдиний гол у матчі
Кельн - Айнтрахт 1:0. Огляд матчу
#Айнтрахт Франкфурт, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #ВІДЕООГЛЯД, #Кельн

Джерело - Чемпіон.

Кельн переграв Айнтрахт у межах 23 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 тур, 19 лютого

Кельн - Айнтрахт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 84 Модест

Нагадаємо, дебютний гол Сікана приніс Ганзі нічию з Дармштадом у Бундеслізі 2.

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