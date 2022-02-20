Аталанта з Маліновським поступилась Фіорентині, Інтер поступився Сассуоло. Результати 26 туру Серії А

Результати 26 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 26 туру Серії А.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі матчу проти Фіорентини. Українець відзначився голом на 61-й хвилині гри, однак VAR його скасував.

Чемпіонат Італії - Серія А

26 тур, 20 лютого

Фіорентина - Аталанта 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Пйонтек

Венеція - Дженоа 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Анрі, 1:1 - 29 Екубан

Інтер - Сассуоло 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Распадорі, 0:2 - 26 Скамакка

Сьогодні у Серії А буде зіграно ще один матч:

21:45 Удінезе - Лаціо

Раніше Мілан втратив перемогу над Салернітаною.