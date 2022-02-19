Мілан втратив перемогу над Салернітаною, Сампдорія Супряги переграла Емполі. Результати 26 туру Серії А

Відбулися матчі у Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, відбулися матчі в межах 26 туру італійської Серії А.

Сампдорія здобула перемогу над Емполі. Українець Владислав Супряга провів матч на лаві для запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А

26 тур, 19 лютого

Сампдорія - Емполі 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Квальярелла, 2:0 - 29 Квальярелла

Рома - Верона 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Барак, 0:2 - 20 Тамез, 1:2 - 65 Волпато, 2:2 - 84 Бове

Салернітана - Мілан 2:2 (1:1)

Голи: 0:1- 5 Мессіас, 1:1- 29 Бонаццолі, 2:1 - 72 Джурич, 2:2 - 77 Ребич