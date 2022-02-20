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Манчестер Юнайтед може відпустити Роналду

Сьогодні 14:40 82 0
Кріштіану Роналду влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед може відпустити Роналду
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - sport24.ua.

Боси Манчестер Юнайтед не збираються вмовляти Кріштіану Роналду залишитися в клубі.

Про це повідомляє The Mirror.

Португальська зірка не приховує, що його не влаштовує роль в команді: Роналду хоче бути беззаперечним лідером. Також Кріштіану не у захваті від результатів МЮ, який бореться за четверту сходинку АПЛ.

Цього сезону португалець забив за "червоних дияволів" 15 голів у 27 матчах. Така статистика не вразила керівництво Манчестера. Боси клубу готові відпустити Роналду влітку, якщо він захоче змінити прописку.

Нагадаємо, Роналду могли заарештувати у 2019 році через справу Майорги.

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