Манчестер Юнайтед може відпустити Роналду

Кріштіану Роналду влітку може змінити клуб

Боси Манчестер Юнайтед не збираються вмовляти Кріштіану Роналду залишитися в клубі.

Про це повідомляє The Mirror.

Португальська зірка не приховує, що його не влаштовує роль в команді: Роналду хоче бути беззаперечним лідером. Також Кріштіану не у захваті від результатів МЮ, який бореться за четверту сходинку АПЛ.

Цього сезону португалець забив за "червоних дияволів" 15 голів у 27 матчах. Така статистика не вразила керівництво Манчестера. Боси клубу готові відпустити Роналду влітку, якщо він захоче змінити прописку.

Нагадаємо, Роналду могли заарештувати у 2019 році через справу Майорги.