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Роналду могли заарештувати у 2019 році через справу Майорги

Сьогодні 23:15 72 0
Прокурор Лас-Вегаса не дав цього зробити
Роналду могли заарештувати у 2019 році через справу Майорги
#Майорга, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - The Sun.

З'явилися нові подробиці справи форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, пов'язаного зі звинуваченнями з боку моделі Кетрін Майорги у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє The Sun.

У 2019 році поліцейські Лас-Вегаса вважали, що мають достатньо доказів і підстав, щоб пред'явити звинувачення португальцю і заарештувати його. Вони збиралися це зробити, але їм не дозволили.

Вже навіть було підписано ордер на арешт Роналду, але окружний прокурор Стів Волфсон відмовився порушувати справу.

Нагадаємо, з Роналду зняли підозри в зґвалтуванні.

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