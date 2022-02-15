Прокурор Лас-Вегаса не дав цього зробити

Джерело - The Sun.

З'явилися нові подробиці справи форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, пов'язаного зі звинуваченнями з боку моделі Кетрін Майорги у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє The Sun.

У 2019 році поліцейські Лас-Вегаса вважали, що мають достатньо доказів і підстав, щоб пред'явити звинувачення португальцю і заарештувати його. Вони збиралися це зробити, але їм не дозволили.

Вже навіть було підписано ордер на арешт Роналду, але окружний прокурор Стів Волфсон відмовився порушувати справу.

Нагадаємо, з Роналду зняли підозри в зґвалтуванні.