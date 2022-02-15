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Металіст переглядає ексгравця збірної Парагваю

Сьогодні 15:41 173 0
Металіст може підсилитись півзахисником
Металіст переглядає ексгравця збірної Парагваю
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - metalist.ua.

Металіст переглядає парагвайського півзахисника Хорхе Луїса Рохаса Меса. 

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Наразі гравець приєднався до Металіст на зборах у Туреччині.

29-річний футболіст, який свого часу пограв за молодіжну та першу збірні Парагваю, минулого року виступав на батьківщині за команду Соль де Америка.

Раніше Хорхе Рохас грав за парагвайські Серро Портеньо та Олімпію, португальські Белененсеш та Бенфіку, аргентинську Хімнасію (Ла-Плата), а також мексиканські Керетаро та Тихуану.

Раніше Металіст обіграв Алашкерт у контрольному матчі.

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