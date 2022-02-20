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Худжамов увійшов до тренерського штабу Полісся

Сьогодні 13:27 181 0
Худжамов вирішив спробувати себе у статусі тренера.
Худжамов увійшов до тренерського штабу Полісся
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Полісся, #Худжамов

Джерело - polissyafc.com.

Колишній воротар Шахтаря та Маріуполя Рустам Худжамов став тренера голкіперів Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

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Полісся не розголошує терміни співпраці з фахівцем, для якого це перший тренерський досвід у кар'єрі.

Худжамов є вихованцем Динамо, а також встиг пограти за Шахтар, проте справжньою легендою став у Маріуполі, де й завершив кар'єру в 2020 році. У його активі також 1 поєдинок за збірну України.

Нагадаємо, Полісся обіграло Металіст у фінальному матчі Winter Cup 2022.

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