Худжамов увійшов до тренерського штабу Полісся

Джерело - polissyafc.com.
Колишній воротар Шахтаря та Маріуполя Рустам Худжамов став тренера голкіперів Полісся.
Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.
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Полісся не розголошує терміни співпраці з фахівцем, для якого це перший тренерський досвід у кар'єрі.
Худжамов є вихованцем Динамо, а також встиг пограти за Шахтар, проте справжньою легендою став у Маріуполі, де й завершив кар'єру в 2020 році. У його активі також 1 поєдинок за збірну України.
Нагадаємо, Полісся обіграло Металіст у фінальному матчі Winter Cup 2022.