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"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО

Сьогодні 19:13 Андрій Дунець 759 0
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО
#Аталанта, #Роксана Маліновська, #Руслан Маліновський, #Худжамов

Джерело - Чемпіон.

17 лютого 2022 року мережу сколихнула відповідь відомого ексфутболіста Рустама Худжамова на резонансний допис дружини українського гравця Аталанти Руслана Маліновського, у якому та неоднозначно прокоментувала агресію Росії щодо України.

У своєму сторіз в Інстаграмі Роксана Маліновська висловила кілька дивних думок, пропагуючи дружбу мж українцями та росіянами. Пізніше, через обурення спільноти, Роксана опублікувала нове сторіз із поясненням до попереднього, в якому зокрема зазначила, що вважає Крим територією України.

За ситуацією пильно стежив паблік "Брутальний футбол", у коментарях до допису якого з'явився відомий український ексворотар, а нині футбольний експерт, Рустам Худжамов. Думку Рустама без зайвої цензури можна побачити на скріншоті:

 

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