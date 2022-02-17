Джерело - Чемпіон.

17 лютого 2022 року мережу сколихнула відповідь відомого ексфутболіста Рустама Худжамова на резонансний допис дружини українського гравця Аталанти Руслана Маліновського, у якому та неоднозначно прокоментувала агресію Росії щодо України.

У своєму сторіз в Інстаграмі Роксана Маліновська висловила кілька дивних думок, пропагуючи дружбу мж українцями та росіянами. Пізніше, через обурення спільноти, Роксана опублікувала нове сторіз із поясненням до попереднього, в якому зокрема зазначила, що вважає Крим територією України.

За ситуацією пильно стежив паблік "Брутальний футбол", у коментарях до допису якого з'явився відомий український ексворотар, а нині футбольний експерт, Рустам Худжамов. Думку Рустама без зайвої цензури можна побачити на скріншоті:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua