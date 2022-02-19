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Акціонер Бостона купив 55% компанії, що володіє Аталантою

Сьогодні 20:16 239 0
Антоніо Перкассі продовжить виконувати обов'язки президента
Акціонер Бостона купив 55% компанії, що володіє Аталантою
#NBA, #Аталанта, #Бостон, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - офіційний сайт Аталанти.

Стівен Пальюка, акціонер клубу НБА Бостон Селтікс, став співвласником Аталанти Руслана Маліновського.

Про це повідомляє пресслужба бергамасків.

Група інвесторів на чолі з Пальюка придбала 55% компанії La Dea Srl. Ця організація є субхолдингом, що належить сім'ї Перкассі, і має приблизно 86% статутного капіталу Аталанти. Інші 45% La Dea Srl залишаться у власності сім'ї Перкассі.

Антоніо Перкассі продовжить виконувати обов'язки президента Аталанти, Лука Перкассі - генерального директора клубу.

Угода обійшлася 67-річному Пальюку та його партнерам більш ніж у 400 млн євро, сам Стівен стане співголовою правління Аталанти.

Раніше Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос.

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