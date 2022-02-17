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Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи

Вчора 23:55 625 0
Відбулися перші матчі 1/16 фіналу плей-оф ЛЄ
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
#Барселона, #Бетіс, #Боруссія Дортмунд, #Брага, #Зеніт, #Ліга Європи, #Наполі, #Рейнджерс, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбулися перші матчі в межах 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шериф, який очолює Юрій Вернидуб, здобув перемогу над Брагою з рахунком 2:0.

Аталанта мінімально переграла Олімпіакос. Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і провів на полі 65 хвилин.

Ліга Європи

1/16 фіналу, плей-оф

17 лютого

Барселона - Наполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Зелінський, 1:1 - 59 Торрес(П)

Боруссія Дортмунд - Рейнджерс 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 38 Таварньє(П), 0:2 - 41 Морелос, 0:3 - 49 Ландстрем, 1:3 - 51 Беллінгем, 1:4 - 54 автогол Загаду, 2:4 - 82 Геррейро

Зеніт - Бетіс 2:3 (2:3)

Голи: 0:1 - 8 Родрігес, 0:2 - 18 Жозе, 1:2 - 25 Дзюба, 2:2 - 28 Малком, 2:3 - 41 Гвардадо

Шериф - Брага 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Тіль(П), 2:0 - 83 Траоре

Аталанта - Олімпіакос 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Соареш, 1:1 - 61 Ґімшиті, 2:1 - 63 Ґімшиті

Порту - Лаціо 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 23 Дзакканьї, 1:1 - Мартінес, 2:1 - 49 Мартінес

РБ Лейпциг - Реал Сосьєдад 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Ле Норман, 1:1 - 30 Нкунку, 1:2 - 64 Оярсабаль(П), 2:2 - 82 Форсберг(П)

Севілья - Динамо Загреб 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 13 Ракитич(П), 1:1 - 41 Оршич, 2:1 - 44 Окампос, 3:1 - 45+1 Марсьяль

Раніше Славія з Качарабою перемогла Фенербахче.

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