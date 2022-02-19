Реал переміг Алавес, Атлетіко розібрався з Осасуною. Результати 25 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 лютого, відбулося 4 матчі у межах іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
25 тур, 19 лютого
Гранада - Вільярреал 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 35 Груневелд, 0:2 - 39 Груневелд, 1:2 - 61 Мілья(П), 1:3 - 81 Груневелд(П), 1:4 - 90+7 Гомес
Осасуна - Атлетіко 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Фелікс, 0:2 - 59 Суарес, 0:3 - 89 Корреа
Кадіс - Хетафе 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Майораль(П), 1:1 - 45+2 Негредо
Реал Мадрид - Алавес 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Асенсіо, 2:0 - 80 Бензема, 3:0 - 90+1 Бензема(П)