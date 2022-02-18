Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскет переграв Запоріжжя в межах регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
18 лютого
Київ-Баскет - Запоріжжя 69:61 (14:13, 16:15, 17:14, 22:19)
Найкращим гравцем матчу став Ілля Тиртишник.
Київ-Баскет: Кеффі (7+9 асистів), Анікіенко (0), Тиртишник (28+4 підбирання), Ковальов (15+6 підбирань), Скапінцев (8+8 підбирань) — старт, Войналович (9), Рубан (2)
Запоріжжя: Тітов (6+5 підбирань), Сізов (19+8 підбирань), Міхеев (6), Морозов (3), Удрас (7+11 підбирань) – старт, Соколенко (11), Мав’єн (9+11 підбирань)
Нагадаємо, Кривбас переграв Черкаські Мавпи.