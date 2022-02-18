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Київ-Баскет переміг Запоріжжя в Суперлізі

Сьогодні 21:57 134 0
Кращим гравцем матчу став Ілля Тиртишник
Київ-Баскет переміг Запоріжжя в Суперлізі
#БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет переграв Запоріжжя в межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 69:61.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 лютого

Київ-Баскет - Запоріжжя 69:61 (14:13, 16:15, 17:14, 22:19)

Київ-Баскет: Кеффі (7+9 асистів), Анікіенко (0), Тиртишник (28+4 підбирання), Ковальов (15+6 підбирань), Скапінцев (8+8 підбирань) — старт, Войналович (9), Рубан (2)

Запоріжжя: Тітов (6+5 підбирань), Сізов (19+8 підбирань), Міхеев (6), Морозов (3), Удрас (7+11 підбирань) – старт, Соколенко (11), Мав’єн (9+11 підбирань)

Нагадаємо, Кривбас переграв Черкаські Мавпи.

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