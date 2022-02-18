Джерело - isport.uа.
Барселона має намір написати захисника Челсі Сесара Аспілікуету.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Каталонський клуб пропонує 32-літній контракт захисту на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.
Переговори почалися в грудні, але Барселон все ще чекає на остаточне рішення Аспілікуети. При цьому Челсі сподівається, що захисник залишиться, однак з боку гравця немає жодної реакції.
Чинний контракт іспанця з лондонцями закінчується цього літа.
У поточному сезоні на рахунку Аспілікуети 2 асисти в 17 матчах АПЛ.
Нагадаємо, Барселона шукає конкурента тер Штегену.