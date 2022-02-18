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Барселона запропонувала контракт Аспілікуеті

Сьогодні 14:44 180 0
Сесар Аспілікуета влітку змінить клуб
Барселона запропонувала контракт Аспілікуеті
#Сесар Аспілікуета, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - isport.uа.

Барселона має намір написати захисника Челсі Сесара Аспілікуету.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Каталонський клуб пропонує 32-літній контракт захисту на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Переговори почалися в грудні, але Барселон все ще чекає на остаточне рішення Аспілікуети. При цьому Челсі сподівається, що захисник залишиться, однак з боку гравця немає жодної реакції.

Чинний контракт іспанця з лондонцями закінчується цього літа.

У поточному сезоні на рахунку Аспілікуети 2 асисти в 17 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Барселона шукає конкурента тер Штегену.

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