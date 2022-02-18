Ньюкасл включився у боротьбу за Погба

Поль Погба влітку може змінити клуб

Ньюкасл спостерігає за 28-річним французьким півзахисником Манчестер Юнайтед Полем Погба, який наступного літа може стати вільним агентом.

Про це повідомляє Екрем Конур.

"Сороки" сподіваються виграти конкуренцію за гравця у ПСЖ, мадридського Реала та Ювентуса, які також зацікавлені у послугах футболіста.

Погба захищає кольори Манчестер Юнайтед з літа 2016 року після переходу з туринського Ювентуса за 105 млн євро. Цього сезону хавбек провів за англійську команду 17 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, Ювентус включився у боротьбу за Погба.