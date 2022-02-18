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Ньюкасл включився у боротьбу за Погба

Сьогодні 11:39 68 0
Поль Погба влітку може змінити клуб
Ньюкасл включився у боротьбу за Погба
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл, #Футбольні трансфери, #Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Ньюкасл спостерігає за 28-річним французьким півзахисником Манчестер Юнайтед Полем Погба, який наступного літа може стати вільним агентом.

Про це повідомляє Екрем Конур. 

"Сороки" сподіваються виграти конкуренцію за гравця у ПСЖ, мадридського Реала та Ювентуса, які також зацікавлені у послугах футболіста.

Погба захищає кольори Манчестер Юнайтед з літа 2016 року після переходу з туринського Ювентуса за 105 млн євро. Цього сезону хавбек провів за англійську команду 17 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, Ювентус включився у боротьбу за Погба.

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