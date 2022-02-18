Президент Десни: З трансферним баном клуб довго не зможе існувати

Трансферний бан для Десни став несподіванкою.

Про це розповів Володимир Левін.

"Сьогодні на клуб справді накладено трансферний бан. Для клубу він став великою неочікуваністю, і ми не були до нього готові. Це сталося як з автомобільним штрафом, який надійшов, а ви не сходили за ним на пошту. В результаті виконавча служба арештувала активи, а ви навіть не розумієте, що у вас є таке порушення.

З трансферним баном у нас була схожа ситуація. Сьогодні (16 лютого, — прим.) ми розуміємо, що така ситуація є, і ми знаходимося на фінальному етапі її вирішення з Костянтином Дімою.

Представник "Десни" вийшов на Діму, а його представник став спілкуватися з нами після моїх інтерв’ю, де я повідомив про те, що бан спричинив дискомфорт у клубі. Зарплату ми готові йому були виплатити в будь-який момент, але є відсотки, які нараховуються і нараховуються.

Ми ж просили, аби представники Діми вийшли на контакт з клубом аби врегулювати цю ситуацію. Зараз ми нарешті знаходимося на етапі перемовин. Маю надію, що ці перемовини нам вдасться завершити до кінця зимового трансферного вікна, і, відповідно, зняти з Десни трансферний бан.

Ми вийшли до його представників з конкретною пропозицією, залишилось тільки погодження цих умов від них. Вони нібито готові забрати всю зарплату та компенсацію. Дуже хочемо завершити всі ці справи якомога швидше та встигнути заявити кількох новачків ще на цей сезон", - відзначив Левін.