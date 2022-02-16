Десна прийме Динамо у Києві - ЗМІ

Десна перенесла матч з Чернігова до Києва

Динамо на старті весняної частини чемпіонату УПЛ перші два матчі проведе в рідних стінах.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua

Кияни на своєму клубному стадіоні зіграють не лише з Інгульцем (26 лютого), а й у наступному турі – проти Десни (6 березня).

За інформацією джерела, стадіон Десни у Чернігові не встигнуть підготувати до початку поновлення чемпіонату країни, тому чернігівці звернулися до Динамо із пропозицією провести свій домашній матч на арені імені Валерія Лобановського.

Після збору в Туреччині через неготовність полів у рідному місті команда Олександра Рябоконя 25 лютого прилетить одразу до Дніпра, де проведе два дні та 27 лютого зіграє матч 19-го туру проти Дніпра-1. Місцевий клуб пішов чернігівцям назустріч і надасть їм тренувальне поле для підготовки до гри з дніпрянами.

Нагадаємо, Інгулець переніс матч з Динамо до Києва.