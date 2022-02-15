Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Динамо

Стартувала реалізація перепусток на Класичне

Шахтар оголосив про початок продажу квитків на поєдинок 25-го туру чемпіонату України проти київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Продаж квитків на матч Шахтар - Динамо" проходитиме в кілька етапів. Пріоритетне право придбання традиційно в найвідданіших уболівальників "оранжево-чорних".

1-й етап (від 14 лютого). Придбати додатково квитки на гру з Динамо можуть власники абонементів сезону-2021/22 (2 додаткові квитки на 1 абонемент). Другою чергою (з 21 лютого) перепустки зможуть дозволити собі вболівальники, які відвідали 3 та більше матчів чемпіонату України у поточному сезоні. 3-й етап (з 23 лютого) – продаж для тих, хто відвідав хоча б 1 матч УПЛ. На 4-му етапі (з 28 лютого) квитки стануть доступними для вболівальників, які були присутні на хоча б 1 матчі Ліги чемпіонів цього сезону.

Інформація про вільний продаж буде оприлюднена пізніше.

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