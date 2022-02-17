Джерело - Чемпіон.
Барселона розписала мирову з Наполі в межах першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
1/16 фіналу, плей-оф
17 лютого
Голи: 0:1 - 29 Зелінський, 1:1 - 59 Торрес(П)
Нагадаємо, Барселона може підписати Гінтера.
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Джерело - Чемпіон.
Барселона розписала мирову з Наполі в межах першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
1/16 фіналу, плей-оф
17 лютого
Голи: 0:1 - 29 Зелінський, 1:1 - 59 Торрес(П)
Нагадаємо, Барселона може підписати Гінтера.