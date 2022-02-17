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Барселона - Наполі 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 22:29 98 0
Ферран Торрес приніс своїй команді нічию
Барселона - Наполі 1:1. Огляд матчу
Фото: AFP
#Барселона, #ВІДЕООГЛЯД, #Ліга Європи, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Барселона розписала мирову з Наполі в межах першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи

1/16 фіналу, плей-оф

17 лютого

Барселона - Наполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Зелінський, 1:1 - 59 Торрес(П)

Нагадаємо, Барселона може підписати Гінтера.

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