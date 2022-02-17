Барселона зіграла внічию з Наполі, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 лютого, відбулися перші матчі в межах 1/16 фіналу Ліги Європи.
Шериф, який очолює Юрій Вернидуб, здобув перемогу над Брагою з рахунком 2:0.
Ліга Європи
1/16 фіналу, плей-оф
17 лютого
Барселона - Наполі 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Зелінський, 1:1 - 59 Торрес(П)
Боруссія Дортмунд - Рейнджерс 2:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 38 Таварньє(П), 0:2 - 41 Морелос, 0:3 - 49 Ландстрем, 1:3 - 51 Беллінгем, 1:4 - 54 автогол Загаду, 2:4 - 82 Геррейро
Зеніт - Бетіс 2:3 (2:3)
Голи: 0:1 - 8 Родрігес, 0:2 - 18 Жозе, 1:2 - 25 Дзюба, 2:2 - 28 Малком, 2:3 - 41 Гвардадо
Шериф - Брага 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Тіль(П), 2:0 - 83 Траоре
Сьогодні, у Лізі Європи відбудеться ще 4 матчі:
22:00. Аталанта - Олімпіакос
22:00. Порту - Лаціо
22:00. РБ Лейпциг - Реал Сосьєдад
22:00. Севілья - Динамо Загреб
Нагадаємо, Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти.