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Барселона зіграла внічию з Наполі, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи

Сьогодні 21:44 322 0
Відбулися перші матчі 1/16 фіналу плей-оф ЛЄ
Барселона зіграла внічию з Наполі, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
#Барселона, #Бетіс, #Боруссія Дортмунд, #Брага, #Зеніт, #Ліга Європи, #Наполі, #Рейнджерс, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбулися перші матчі в межах 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шериф, який очолює Юрій Вернидуб, здобув перемогу над Брагою з рахунком 2:0.

Ліга Європи

1/16 фіналу, плей-оф

17 лютого

Барселона - Наполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Зелінський, 1:1 - 59 Торрес(П)

Боруссія Дортмунд - Рейнджерс 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 38 Таварньє(П), 0:2 - 41 Морелос, 0:3 - 49 Ландстрем, 1:3 - 51 Беллінгем, 1:4 - 54 автогол Загаду, 2:4 - 82 Геррейро

Зеніт - Бетіс 2:3 (2:3)

Голи: 0:1 - 8 Родрігес, 0:2 - 18 Жозе, 1:2 - 25 Дзюба, 2:2 - 28 Малком, 2:3 - 41 Гвардадо

Шериф - Брага 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Тіль(П), 2:0 - 83 Траоре

Сьогодні, у Лізі Європи відбудеться ще 4 матчі:

22:00. Аталанта - Олімпіакос

22:00. Порту - Лаціо

22:00. РБ Лейпциг - Реал Сосьєдад

22:00. Севілья - Динамо Загреб

Нагадаємо, Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти.

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