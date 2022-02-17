Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 лютого, відбулися матчі в межах 1/16 фіналу Ліги конференцій.
Славія з Тарасом Качарабою у складі переграла Фенербахче. Українець провів увесь матч на полі.
Ліга конференцій
1/16 фіналу, плей-оф
17 лютого
Мідтьюланн - ПАОК 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 20 Андерссон
ПСВ - Маккабі Тель-Авів 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 11 Гакпо
Рапід - Вітесс 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 1 Дрейф, 2:0 - 16 Грюль, 2:1 - 74 Опенда 74
Фенербахче - Славія 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Траоре, 1:1 - 58 Пелкас, 1:2 - 62 Дорлі, 1:3 - 64 Лінгр, 2:3 - 83 Кадіоглу
Сьогодні, відбудеться ще 4 матчі в межах Ліги конференцій:
22:00. Лестер - Раннерс
22:00. Марсель - Карабах
22:00. Селтік - Буде/Глімт
22:00. Спарта - Партизан