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Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій

Сьогодні 21:53 237 0
Відбулися матчі в Лізі конференцій
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
#Вітесс, #Качараба, #Ліга конференцій, #Мідтьюлланн, #ПАОК, #ПСВ, #Рапід Відень, #Славія, #Фенербахче, #Маккабі Тель-Авів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбулися матчі в межах 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Славія з Тарасом Качарабою у складі переграла Фенербахче. Українець провів увесь матч на полі.

Ліга конференцій

1/16 фіналу, плей-оф

17 лютого

Мідтьюланн - ПАОК 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 20 Андерссон

ПСВ - Маккабі Тель-Авів 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 11 Гакпо

Рапід - Вітесс 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Дрейф, 2:0 - 16 Грюль, 2:1 - 74 Опенда 74

Фенербахче - Славія 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Траоре, 1:1 - 58 Пелкас, 1:2 - 62 Дорлі, 1:3 - 64 Лінгр, 2:3 - 83 Кадіоглу

Сьогодні, відбудеться ще 4 матчі в межах Ліги конференцій:

22:00. Лестер - Раннерс

22:00. Марсель - Карабах

22:00. Селтік - Буде/Глімт

22:00. Спарта - Партизан

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