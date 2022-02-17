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Минай підписав екскапітана Руху

Сьогодні 10:44 130 0
Минай підсилився оборонцем
Минай підписав екскапітана Руху
#Дуць, #Минай, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Минай.

Центральний захисник Ігор Дуць став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі контракту не розголошуються.

27-річний центральний захисник є вихованцем Шахтаря, але за першу команду не грав. "Гірники" віддавали його в оренду в Маріуполь і Рух. У січні 2019-го Дуць став повноцінним гравцем львів'ян і навіть дослужився до статусу капітана. Останнім місцем його роботи був казахський Окжетпес. Також Ігоря викликали у молодіжні збірні України.

Раніше Минай підписав двох захисників.

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