Минай підписав екскапітана Руху

Минай підсилився оборонцем

Джерело - Минай.

Центральний захисник Ігор Дуць став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі контракту не розголошуються.

27-річний центральний захисник є вихованцем Шахтаря, але за першу команду не грав. "Гірники" віддавали його в оренду в Маріуполь і Рух. У січні 2019-го Дуць став повноцінним гравцем львів'ян і навіть дослужився до статусу капітана. Останнім місцем його роботи був казахський Окжетпес. Також Ігоря викликали у молодіжні збірні України.

Раніше Минай підписав двох захисників.